Irmão de Jordana chama Jonas de cunhado e faz apelo contra Juliano Floss - (crédito: TV Globo)

A disputa do 10º Paredão do "BBB 26" tem mobilizado não apenas os fãs do reality, mas também familiares dos participantes.

Honorato Morais, irmão de Jordana, usou as redes sociais para se posicionar publicamente e incentivar votos contra Juliano.

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Em uma publicação feita no Instagram, ele convocou seus seguidores a apoiarem a permanência de Jonas no programa, a quem se referiu como cunhado.

O paredão, que também conta com Gabriela, vem gerando forte engajamento entre as torcidas.

"Nem todo mundo vai entender, mas quem é de verdade, sente! Aqui é família, aqui é lealdade", iniciou ele.

"Hoje não é só jogo, é coração! Salvem meu cunhado! Vamos juntos mostrar a nossa força e fazer a diferença!", finalizou ele.

Além disso, Honorato voltou a mencionar Juliano em outro post, adotando um tom crítico ao apelidá-lo de "Piu-Piu de TikTok".

Na mensagem, ele questionou a possível saída de participantes que, segundo sua visão, contribuem mais para o andamento do jogo.

"Se deixarem o ‘Piu-Piu de TikTok’ e eliminarem o Jonas e os participantes que realmente movimentam o jogo, não reclamem depois que perder a graça", apelou ele.