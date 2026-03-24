Irmão de Jordana chama Jonas de cunhado e faz apelo contra Juliano Floss

A disputa do 10º Paredão do "BBB 26" tem mobilizado não apenas os fãs do reality, mas também familiares dos participantes.
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Honorato Morais, irmão de Jordana, usou as redes sociais para se posicionar publicamente e incentivar votos contra Juliano.
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Em uma publicação feita no Instagram, ele convocou seus seguidores a apoiarem a permanência de Jonas no programa, a quem se referiu como cunhado.
O paredão, que também conta com Gabriela, vem gerando forte engajamento entre as torcidas.
"Nem todo mundo vai entender, mas quem é de verdade, sente! Aqui é família, aqui é lealdade", iniciou ele.
"Hoje não é só jogo, é coração! Salvem meu cunhado! Vamos juntos mostrar a nossa força e fazer a diferença!", finalizou ele.
Além disso, Honorato voltou a mencionar Juliano em outro post, adotando um tom crítico ao apelidá-lo de "Piu-Piu de TikTok".
Na mensagem, ele questionou a possível saída de participantes que, segundo sua visão, contribuem mais para o andamento do jogo.
"Se deixarem o ‘Piu-Piu de TikTok’ e eliminarem o Jonas e os participantes que realmente movimentam o jogo, não reclamem depois que perder a graça", apelou ele.
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