Após perder 23 kg, ex-Fazenda Miro Moreira mostra antes e depois - (crédito: Divulgação)

O modelo e diretor de fotografia Miro Moreira transformou seu corpo em apenas seis meses através de treinos intensos e alimentação equilibrada. Ele passou de 116 kg para 93 kg em 1,88m de altura.



"Dos 23 kg que eu perdi, a maior parte foi gordura — algo em torno de 70% a 80%. Eu preservei bastante massa magra, então foi um processo bem consciente, focado em saúde e performance", conta ele.

O ex-Fazenda revela que intensificou o treino de musculação e ainda faz jiu-jitsu.

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"A musculação era uma intensidade média. Eu treinava 5 a 6 vezes por semana de manhã e mais uns 3 treinos na semana de Jiu Jitsu a noite. Desde que eu “acordei” para esse processo, foram 6 meses", diz ele, que tem agora 11% de gordura.