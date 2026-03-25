Marido de Sasha rasga o verbo após flagra íntimo de Bruna Marquezine em casa - (crédito: Instagram) A circulação de imagens íntimas de Bruna Marquezine ao lado do cantor Shawn Mendes movimentou as redes sociais nesta terça-feira (24) e provocou a reação de João Lucas. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. Amigo da atriz e marido de Sasha Meneghel, ele criticou publicamente a exposição feita por paparazzis.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Os registros mostram o casal em um momento de intimidade, abraçados e trocando carícias perto da janela de um apartamento no Rio de Janeiro. Nas fotos, o artista aparece sem camisa. As imagens teriam sido feitas por paparazzi e rapidamente se espalharam pela internet. Incomodado com a situação, João Lucas comentou em uma publicação do perfil Hugo Gloss no Instagram, que acabou sendo deletada pouco tempo depois. Ainda assim, o posicionamento chamou atenção: “É PROIBIDO fotografar dentro da casa da pessoa, que absurdo pqp”. Entre os internautas, a reação seguiu a mesma linha, com críticas à divulgação das fotos e questionamentos sobre os limites da exposição de figuras públicas. "Isso é um absurdo imenso. Não é porque a Bruna é famosa que ela deve ter a intimidade e privacidade violada dessa forma", escreveu uma usuária, demonstrando indignação. Saiba Mais Mariana Morais Anitta revela 'paradeiro' do irmão após ele ser preso em Paris Mariana Morais Simone Mendes abre intimidade e revela detalhes de seu casamento Mariana Morais BBB 26: Jonas 'morre na praia' e devolve fortuna à TV Globo após eliminação Mariana Morais BBB 26: Milena faz revelação inédita sobre Jonas após eliminação do rival Mariana Morais BBB 26: Jonas abre o jogo e revela se 'fez gol' em Jordana debaixo do edredom Mariana Morais Filha de Silvio Santos mira na política e vai concorrer como deputada federal por SP MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail Tagsbruna marquezineSasha Por Mariana Morais postado em 25/03/2026 11:34 SIGA