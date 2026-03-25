Marido de Sasha rasga o verbo após flagra íntimo de Bruna Marquezine em casa

A circulação de imagens íntimas de Bruna Marquezine ao lado do cantor Shawn Mendes movimentou as redes sociais nesta terça-feira (24) e provocou a reação de João Lucas.

Amigo da atriz e marido de Sasha Meneghel, ele criticou publicamente a exposição feita por paparazzis.

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Os registros mostram o casal em um momento de intimidade, abraçados e trocando carícias perto da janela de um apartamento no Rio de Janeiro.

Nas fotos, o artista aparece sem camisa. As imagens teriam sido feitas por paparazzi e rapidamente se espalharam pela internet.

Incomodado com a situação, João Lucas comentou em uma publicação do perfil Hugo Gloss no Instagram, que acabou sendo deletada pouco tempo depois.

Ainda assim, o posicionamento chamou atenção: “É PROIBIDO fotografar dentro da casa da pessoa, que absurdo pqp”.

Entre os internautas, a reação seguiu a mesma linha, com críticas à divulgação das fotos e questionamentos sobre os limites da exposição de figuras públicas.

"Isso é um absurdo imenso. Não é porque a Bruna é famosa que ela deve ter a intimidade e privacidade violada dessa forma", escreveu uma usuária, demonstrando indignação.











