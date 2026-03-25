Mari Gonzalez se une a ator da Globo para criticar eliminação de Jonas - (crédito: TV Globo)

O ator Ary Fontoura, de 93 anos, recorreu às redes sociais para comentar o desfecho do mais recente Paredão do “Big Brother Brasil 26”.

A eliminação de Jonas Sulzbach, que disputava a permanência com Juliano Floss e Gabriela, surpreendeu o veterano, que não escondeu a insatisfação com o resultado.

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Em vídeo publicado, o artista demonstrou incômodo com a decisão do público e questionou os critérios adotados na votação.

"Gente, eu estava assistindo ao 'Big Brother' hoje e fiquei apavorado com o resultado do programa. Todas as coisas aqui no país são invertidas. Como que pode tirar o rapaz que ia tão bem? Um dos melhores para o programa foi embora assim, sem mais nem menos. Quem é que está julgando? Quem pode julgar? Julgar pelo que? Pelo não valor? É isso que está valendo a pena? Hm...", declarou.

A manifestação repercutiu entre outros nomes conhecidos. Mari Gonzalez, que já teve um relacionamento com Jonas e participou de outra edição do reality, apoiou a fala do ator.

"Sensato! Os valores estão invertidos, é triste de ver a situação que vivemos! Ainda tenho esperança que existam pessoas que enxerguem isso", escreveu.

Apesar do apoio, a opinião de Ary também gerou divergência nas redes. Parte do público discordou da análise e trouxe outros pontos de vista sobre o jogo.

"Nossa, como deve ser bom ser homem branco e bonito, assim todos passariam a mão na minha cabeça igual fazem com o Jonas", comentou uma internauta.

Outro usuário destacou a dinâmica do programa ao justificar a eliminação.

"O BBB é um jogo de embate e de melhor posicionamento. Existe uma linha do tempo, igual novela, que só quem acompanha assiduamente pode opinar e VOTAR. Quem assiste por cortes nas redes sociais realmente vai achar um peido (literalmente) um absurdo aqui fora, mas tudo existe um motivo. Ele não é santo", avaliou.