BBB 26: Gabriela faz revelação 'cabeluda' sobre as partes íntimas - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Um comentário inusitado de Gabriela no "BBB 26" pegou o público e as colegas de confinamento de surpresa nesta madrugada (27).

Durante uma conversa com Jordana e Marciele, a participante acabou compartilhando um detalhe íntimo pra lá de "cabeludo".

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Surpresa com a própria situação, a sister relatou o que descobriu ao pedir a opinião de outra colega de confinamento.

"Gente, cês não sabem. Eu estou com uma espinha na bunda e pedi pra Chaiany ver e ela disse que meu ânus tá todo peludo", disse a sister, sem papas na língua.

A revelação não parou por aí. Segundo Gabriela, a curiosidade falou mais alto e ela decidiu verificar por conta própria.

"Eu fui por a mão e está mesmo. Eu tinha feito depilação a laser. O da periquita não está, mas do ânus está, e agora?", completou.

Durante o bate-papo, Marciele sugeriu uma solução prática, indicando que a colega resolvesse a questão durante o banho.

A ideia, no entanto, foi prontamente descartada por Gabriela, que afirmou não se sentir confortável em adotar posições que considera constrangedoras no chuveiro.