BBB 26: Gabriela faz revelação 'cabeluda' sobre as partes íntimas

Um comentário inusitado de Gabriela no "BBB 26" pegou o público e as colegas de confinamento de surpresa nesta madrugada (27).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante uma conversa com Jordana e Marciele, a participante acabou compartilhando um detalhe íntimo pra lá de "cabeludo".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Surpresa com a própria situação, a sister relatou o que descobriu ao pedir a opinião de outra colega de confinamento.
"Gente, cês não sabem. Eu estou com uma espinha na bunda e pedi pra Chaiany ver e ela disse que meu ânus tá todo peludo", disse a sister, sem papas na língua.
A revelação não parou por aí. Segundo Gabriela, a curiosidade falou mais alto e ela decidiu verificar por conta própria.
"Eu fui por a mão e está mesmo. Eu tinha feito depilação a laser. O da periquita não está, mas do ânus está, e agora?", completou.
Durante o bate-papo, Marciele sugeriu uma solução prática, indicando que a colega resolvesse a questão durante o banho.
A ideia, no entanto, foi prontamente descartada por Gabriela, que afirmou não se sentir confortável em adotar posições que considera constrangedoras no chuveiro.
Saiba Mais
- Mariana Morais Contratado da Record, Dudu Camargo retorna ao SBT e motivo vem à tona
- Mariana Morais Luciana Gimenez age contra a RedeTV! após estreia de Cariúcha
- Mariana Morais Sam Sabbá divulga clipe de 'Donos do Tempo' e revela os bastidores da construção de um sonho
- Mariana Morais Aos 11 anos, Guilherme Baleixo é escolhido para interpretar Paulo Gustavo no teatro
- Mariana Morais João Guilherme é o 'Rei da Internet' em filme de Daniel Nascimento
- Mariana Morais BBB 26: Chaiany e Marciele dão beijo na boca e esquentam Festa do Líder