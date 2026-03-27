Marido de Sasha expõe intimidade e revela 'pegação' em áreas externas

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, acabou chamando atenção nas redes sociais ao fazer revelações da vida íntima do casal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A declaração foi feita durante sua participação no programa "Sobre Nós Dois", exibido pelo GNT.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na atração, comandada por Marcelo Adnet e Sabrina Sato, o bate-papo seguiu com perguntas que exploravam curiosidades sobre relacionamentos.
Em determinado momento, Adnet quis saber como o cantor se comporta durante viagens. "Você fica mais transante durante uma viagem?", questionou o apresentador.
Sem rodeios, João Lucas respondeu: "100%. Dá um negócio assim tipo: vou transar. E é legal porque em viagem você pode experimentar umas coisas diferentes, assim. Por exemplo, transar na área externa… Eu tô falando muito né?".
Ao perceber a repercussão de sua fala no estúdio, Sasha reagiu com bom humor: "Tá se expondo à toa".
O cantor seguiu detalhando a situação e revelou uma tentativa inusitada do casal:
"Então, junta a vontade de transar com a vontade de inovar. Vocês já tiveram isso no avião? Você quer transar no avião. Teve uma viagem que a gente tava num avião com um banheiro melhor, que a gente foi tentar fazer isso, mas não deu certo."
Também presente na conversa, Sasha comentou sobre as preferências do casal quando o assunto é intimidade, destacando a importância do conforto.
"A gente também tem um lado que a gente gosta de fazer num lugar limpinho", afirmou a estilista.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Gabriela faz revelação 'cabeluda' sobre as partes íntimas
- Mariana Morais Contratado da Record, Dudu Camargo retorna ao SBT e motivo vem à tona
- Mariana Morais Luciana Gimenez age contra a RedeTV! após estreia de Cariúcha
- Mariana Morais Sam Sabbá divulga clipe de 'Donos do Tempo' e revela os bastidores da construção de um sonho
- Mariana Morais Aos 11 anos, Guilherme Baleixo é escolhido para interpretar Paulo Gustavo no teatro
- Mariana Morais João Guilherme é o 'Rei da Internet' em filme de Daniel Nascimento