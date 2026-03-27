Marido de Sasha expõe intimidade e revela 'pegação' em áreas externas - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, acabou chamando atenção nas redes sociais ao fazer revelações da vida íntima do casal.

A declaração foi feita durante sua participação no programa "Sobre Nós Dois", exibido pelo GNT.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na atração, comandada por Marcelo Adnet e Sabrina Sato, o bate-papo seguiu com perguntas que exploravam curiosidades sobre relacionamentos.

Em determinado momento, Adnet quis saber como o cantor se comporta durante viagens. "Você fica mais transante durante uma viagem?", questionou o apresentador.

Sem rodeios, João Lucas respondeu: "100%. Dá um negócio assim tipo: vou transar. E é legal porque em viagem você pode experimentar umas coisas diferentes, assim. Por exemplo, transar na área externa… Eu tô falando muito né?".

Ao perceber a repercussão de sua fala no estúdio, Sasha reagiu com bom humor: "Tá se expondo à toa".

O cantor seguiu detalhando a situação e revelou uma tentativa inusitada do casal:

"Então, junta a vontade de transar com a vontade de inovar. Vocês já tiveram isso no avião? Você quer transar no avião. Teve uma viagem que a gente tava num avião com um banheiro melhor, que a gente foi tentar fazer isso, mas não deu certo."

Também presente na conversa, Sasha comentou sobre as preferências do casal quando o assunto é intimidade, destacando a importância do conforto.

"A gente também tem um lado que a gente gosta de fazer num lugar limpinho", afirmou a estilista.