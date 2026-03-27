Filha de Sandra Annenberg faz declaração de amor à namorada americana; veja

Filha de Sandra Annenberg faz declaração de amor à namorada; veja - (crédito: Instagram)

Elisa Annenberg-Paglia chamou atenção nas redes sociais ao fazer uma declaração pública de afeto para a atriz americana Karlie Jo Dickinson, também conhecida como KJ.

Em publicações nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (27), ela dividiu registros ao lado da companheira em meio à natureza.

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Na legenda, escreveu em inglês: “Recuperamos nosso filme, estávamos com saudades de casa. Eu te amo”, evidenciando o momento de proximidade entre as duas.

O relacionamento com Karlie foi assumido publicamente em julho do ano passado.

Apesar da exposição pontual, Elisa costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, utilizando as redes principalmente para divulgar projetos profissionais.

Filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa concluiu a formação em Artes Cênicas pela New York University (NYU), nos Estados Unidos.