Filha de Sandra Annenberg faz declaração de amor à namorada americana; veja

Elisa Annenberg-Paglia chamou atenção nas redes sociais ao fazer uma declaração pública de afeto para a atriz americana Karlie Jo Dickinson, também conhecida como KJ.
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Em publicações nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (27), ela dividiu registros ao lado da companheira em meio à natureza.
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Na legenda, escreveu em inglês: “Recuperamos nosso filme, estávamos com saudades de casa. Eu te amo”, evidenciando o momento de proximidade entre as duas.
O relacionamento com Karlie foi assumido publicamente em julho do ano passado.
Apesar da exposição pontual, Elisa costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, utilizando as redes principalmente para divulgar projetos profissionais.
Filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa concluiu a formação em Artes Cênicas pela New York University (NYU), nos Estados Unidos.
March 27, 2026
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