BBB 26: Rival de Ana Paula pode bater recorde rejeição no 12º Paredão da temporada - (crédito: TV Globo)

A disputa no "BBB 26" chega a mais um momento decisivo nesta terça-feira (31), quando o público define quem deixa a casa e perde a chance de conquistar o prêmio milionário.

No 12º Paredão da temporada, Jordana, Marciele e Solange enfrentam a votação popular em uma berlinda que tem gerado tensão, especialmente para uma das adversárias de Ana Paula no jogo.

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Levantamento parcial do portal Votalhada indica um cenário desfavorável para Solange Couto, que ganhou um apartamento na noite passada (30) em uma dinâmica do programa.

Conforme a média apurada pela plataforma, ela concentra 82% dos votos para sair, aparecendo com ampla rejeição.

Marciele surge bem distante, com 9%, enquanto Jordana registra 7%.

A decisão oficial será revelada ao vivo, durante a programação desta terça-feira (31) na TV Globo.