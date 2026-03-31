Zé Felipe surge fumando cigarro e é detonado pelo público

Uma publicação recente de Zé Felipe, de 27 anos, repercutiu entre internautas nesta segunda-feira (30).

O artista compartilhou uma série de fotos, mas acabou chamando atenção por aparecer fumando em alguns dos registros, detalhe que provocou críticas de parte do público.

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Na legenda, ele trouxe uma reflexão: “Acreditar em si é um ato diário de resistência num mundo que lucra com suas inseguranças”.

O conteúdo dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores demonstraram incômodo com o cigarro, outros preferiram não reprovar a atitude.

“Só não fuma, pelo amor de Deus”, escreveu um internauta. “Ahh, não! Cigarro, não!!”, comentou outro.

Já alguns seguidores saíram em defesa do artista: “Quem não gosta de cigarro faz como eu, não fuma. Em vez de criticar a vida alheia… Para cima, Zezin”, disse um fã.

Entre as manifestações, também houve espaço para apoio familiar. A mãe do cantor, Poliana Rocha, fez questão de elogiá-lo publicamente: “Seu brilho é inegável”.