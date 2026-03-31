Ex-BBB é internada após diagnóstico de pedra nos rins e médica faz alerta

A influenciadora Thais Braz surpreendeu seguidores ao revelar que precisou ser hospitalizada após enfrentar problemas nos rins.

A ex-participante do “BBB21” contou, no último sábado (28), que foi diagnosticada com pedra renal, quadro que acabou evoluindo para uma infecção.

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Pelos stories do Instagram, Thais apareceu em uma poltrona na área de enfermagem do hospital e mostrou que estava acompanhada do namorado, o empresário Thomaz Gouvea.

Em tom descontraído, ela comentou a situação: “E, do nada, meu finde no hospital… A foto é para vocês não esquecerem de beber água. Mais vale uma pedra no caminho do que no rim”.

Atenção aos sinais e riscos

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, a nefrologista Renata Asnis Schuchmann explicou que a principal preocupação envolve a possibilidade de obstrução no trato urinário.

“Ela pode bloquear a passagem da urina, e isso cria um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Quando há infecção associada, o quadro se torna mais grave e precisa de tratamento imediato”, afirmou.

A médica destacou ainda que a presença simultânea de dor e sinais infecciosos exige atenção redobrada.

“Dor lombar intensa, febre, calafrios, náuseas e dificuldade para urinar são sinais de alerta. Se esses sintomas aparecem juntos, não é mais um quadro simples de cólica renal, é uma urgência médica”, reforçou.







































