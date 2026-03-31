Guta Stresser toma atitude após ser acusada de usar crack - (crédito: TV Globo/Instagram)

A atriz Guta Stresser, de 53 anos, se posicionou após receber comentários negativos sobre sua aparência em uma publicação recente nas redes sociais.

A artista compartilhou uma foto em que aparece sorrindo durante um encontro entre amigos, realizado em Curitiba (PR), mas acabou tendo o visual questionado por alguns internautas.

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Na legenda, Guta explicou o contexto do momento: tratava-se de um churrasco de despedida para uma amiga que vive no México.

“Um churras com os amigos é sempre revigorante!!”, escreveu. “Obrigada a todos pela força e carinho! Estamos sempre juntos!! É fechamento que fala, né!? É 'noix'!!!”, acrescentou.

Apesar do clima descontraído, a seção de comentários trouxe críticas. “Meu Deus, como emagreceu”, apontou um usuário.

Em tom mais agressivo, outro sugeriu que a atriz estivesse usando crack: “A Bebel tá fumando pedra”, o que motivou uma resposta direta da atriz.

“Só que não. E falar esse tipo de coisa de qualquer pessoa é das coisas mais grosseiras e preconceituosas que já vi aqui, e olha que haters nesse 'ambiente' aqui é o que não falta... Siga em paz”, rebateu.

Também houve quem dissesse não ter reconhecido a artista na imagem. Guta respondeu com ironia:

“Ótimo! Das maiores qualidades de uma atriz ou ator, acho a capacidade de 'mudar' uma das mais bonitas! Então agradeço imensamente você não ter 'me reconhecido'!”.

Conhecida pelo papel de Bebel no seriado "A Grande Família", a atriz revelou em 2021 que foi diagnosticada com esclerose múltipla.

Os primeiros sinais surgiram no ano anterior, durante sua participação no quadro "Dança dos Famosos", quando passou a enfrentar lapsos de memória e dificuldades motoras.

A condição é crônica, afeta o sistema nervoso central, incluindo cérebro e medula, e pode causar sintomas como perda de força, formigamento, esquecimento e confusão mental.