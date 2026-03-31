Mãe de Virginia comete deslize e deixa escapar reconciliação com sanfoneiro - (crédito: Instagram)

A empresária Margareth Serrão, de 58 anos, voltou a se relacionar com o músico Danilo Nascimento após um período de separação iniciado em dezembro de 2025.

O casal reapareceu junto nesta segunda-feira (30), mantendo a retomada do romance de forma discreta.

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Apesar da tentativa de descrição, a reconciliação acabou sendo revelada nas redes sociais.

Em um momento descontraído publicado no Instagram, Margareth recebeu a visita da humorista Vovó Ana e deixou escapar a situação durante uma brincadeira.

Ao interagir com Danilo, a empresária fez questão de reforçar o vínculo entre os dois em tom bem-humorado.

“Vovó, vai devagar que esse homem aí é meu, não vai querer tomar ele não”, disse Margareth, pegando o público de surpresa.