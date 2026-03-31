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MC Poze perde R$ 2 milhões após ser feito refém na própria casa

Cantor afirmou ter sido agredido pelos bandidos durante o assalto

MC Poze perde R$ 2 milhões após ser feito refém na própria casa - (crédito: Instagram)
MC Poze perde R$ 2 milhões após ser feito refém na própria casa - (crédito: Instagram)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um assalto ocorrido na residência do cantor MC Poze do Rodo, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste da capital fluminense.

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De acordo com o relato do artista, ele e amigos que estavam no imóvel foram rendidos durante a ação criminosa.

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Morador de um condomínio na região, ele suspeita que o grupo tenha acessado o local por uma área de mata próxima.

Em entrevista ao jornal O Globo, Poze afirmou que ao menos oito homens encapuzados invadiram a casa por volta das 2h30 da madrugada.

O grupo estaria armado com fuzis e pistolas, e a ação teria se estendido por cerca de 40 minutos.

Ainda segundo o cantor, os criminosos alegaram agir sob ordens de lideranças do tráfico — justificativa que ele acredita ter sido usada para enganá-lo.

Durante o assalto, Poze relata ter sido agredido, assim como amigos que estavam presentes, com socos e chutes.

O prejuízo estimado pelo artista chega a R$ 2 milhões. Entre os itens levados estão celulares, relógios, joias, roupas, perfumes e cerca de R$ 15 mil em espécie.

O funkeiro também afirmou que os assaltantes registraram a ação em vídeo.


 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 31/03/2026 11:08 / atualizado em 31/03/2026 11:22
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