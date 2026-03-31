MC Poze perde R$ 2 milhões após ser feito refém na própria casa - (crédito: Instagram)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um assalto ocorrido na residência do cantor MC Poze do Rodo, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste da capital fluminense.

De acordo com o relato do artista, ele e amigos que estavam no imóvel foram rendidos durante a ação criminosa.

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Morador de um condomínio na região, ele suspeita que o grupo tenha acessado o local por uma área de mata próxima.

Em entrevista ao jornal O Globo, Poze afirmou que ao menos oito homens encapuzados invadiram a casa por volta das 2h30 da madrugada.

O grupo estaria armado com fuzis e pistolas, e a ação teria se estendido por cerca de 40 minutos.

Ainda segundo o cantor, os criminosos alegaram agir sob ordens de lideranças do tráfico — justificativa que ele acredita ter sido usada para enganá-lo.

Durante o assalto, Poze relata ter sido agredido, assim como amigos que estavam presentes, com socos e chutes.

O prejuízo estimado pelo artista chega a R$ 2 milhões. Entre os itens levados estão celulares, relógios, joias, roupas, perfumes e cerca de R$ 15 mil em espécie.

O funkeiro também afirmou que os assaltantes registraram a ação em vídeo.



