InícioColunistas#Mariana Morais
SINCERONA!

Gracyanne revela real motivo de ter traído Belo e colocado fim no casamento

Musa fitness abriu o jogo e detalhou o que levou ela a cometer a traição

Gracyanne revela real motivo de ter traído Belo e colocado fim no casamento - (crédito: TV Globo)
Gracyanne revela real motivo de ter traído Belo e colocado fim no casamento - (crédito: TV Globo)

Gracyanne Barbosa e Belo oficializaram o término em abril de 2024, pegando muitos fãs de surpresa, mas, segundo a própria influenciadora, a decisão foi resultado de um desgaste que já se arrastava há meses.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A musa fitness revisitou o término e também comentou o episódio de traição que veio à tona na época.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ela afirmou que ainda se vê como responsável pelo fim da relação e relembrou que assumiu publicamente o caso durante uma ligação com o jornalista Léo Dias.

"Nós estávamos separados, porém casados no papel e ainda morando junto, mas a gente tava passando por um período que foi de 8 meses, que a gente tava querendo se separar, embora a gente fosse muito amigo e existisse amor, a gente não conseguia se entender", contou ela no podcast "Podshape".

A influenciadora também apontou que a rotina intensa de trabalho teve impacto direto na relação.

Segundo ela, a busca constante por crescimento profissional e estabilidade financeira acabou afastando o casal e limitando a convivência fora das obrigações.

"No relacionamento a gente acabou não tendo vida social e acabou se esquecendo. Nunca foi falta de amor, foi falta de comunicação e tempo, da gente não se encontrar mais. Isso também reverbera pra nossos familiares", desabafou.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 31/03/2026 11:26
SIGA
x