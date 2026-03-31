Gracyanne revela real motivo de ter traído Belo e colocado fim no casamento

Gracyanne Barbosa e Belo oficializaram o término em abril de 2024, pegando muitos fãs de surpresa, mas, segundo a própria influenciadora, a decisão foi resultado de um desgaste que já se arrastava há meses.
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A musa fitness revisitou o término e também comentou o episódio de traição que veio à tona na época.
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Ela afirmou que ainda se vê como responsável pelo fim da relação e relembrou que assumiu publicamente o caso durante uma ligação com o jornalista Léo Dias.
"Nós estávamos separados, porém casados no papel e ainda morando junto, mas a gente tava passando por um período que foi de 8 meses, que a gente tava querendo se separar, embora a gente fosse muito amigo e existisse amor, a gente não conseguia se entender", contou ela no podcast "Podshape".
A influenciadora também apontou que a rotina intensa de trabalho teve impacto direto na relação.
Segundo ela, a busca constante por crescimento profissional e estabilidade financeira acabou afastando o casal e limitando a convivência fora das obrigações.
"No relacionamento a gente acabou não tendo vida social e acabou se esquecendo. Nunca foi falta de amor, foi falta de comunicação e tempo, da gente não se encontrar mais. Isso também reverbera pra nossos familiares", desabafou.
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