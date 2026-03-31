Gusttavo Lima surge em show sem aliança e expõe motivo após flagra - (crédito: Instagram)

A ausência de aliança na mão de Gusttavo Lima durante uma apresentação recente virou assunto entre os fãs.

Em meio ao show, uma admiradora decidiu questionar o artista sobre o motivo de ele não estar usando o anel de casamento com Andressa Suita.

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Sem fugir da pergunta, o sertanejo respondeu com bom humor e explicou que a escolha tem relação direta com o contato constante com o público.

"É porque eu pego na mão de todo mundo, aí vão, pegam, puxam… Todo mundo já sabe", disse, provocando risadas na plateia. Logo depois, o cantor Dendelzinho aproveitou o momento para brincar: "Outro dia o rapaz levou, né?".

O relacionamento entre Gusttavo Lima e Andressa Suita começou em 2012 e foi oficializado em dezembro de 2015.

Pais de Gabriel e Samuel, hoje com 8 e 7 anos, respectivamente, os dois já enfrentaram uma separação em outubro de 2020, mas retomaram a relação pouco tempo depois.