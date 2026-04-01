BBB 26: Solange chora ao descobrir que foi eliminada com 94% dos votos

Eliminada do "BBB 26" na noite desta terça-feira (31), Solange Couto seguiu diretamente para o estúdio do Bate-Papo BBB, atração comandada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.
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Durante a participação, a atriz tomou conhecimento da porcentagem que determinou sua saída: 94% dos votos, número que marcou a maior rejeição da edição.
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A reação foi imediata. "Gente, que medo", disse, visivelmente impactada com o resultado.
No programa, Solange também reviu momentos marcantes de sua trajetória no reality, incluindo declarações polêmicas direcionadas à participante Ana Paula.
Diante das imagens, ela afirmou que pretende procurar a ex-colega fora do confinamento para se desculpar pessoalmente.
Solange foi indicada à berlinda pela líder da semana, Ana Paula, e enfrentou o 12º Paredão ao lado de Jordana e Marciele.
Solange se emociona ao ver ranking de eliminações e liderar rejeição: “Gente, que medo…” #BBB26
pic.twitter.com/AhqSGQCyoj— CHOQUEI (@choquei) April 1, 2026
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