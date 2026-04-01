BBB 26: Solange manda recado à Ana Paula após ser eliminada com 94% dos votos

Após deixar o confinamento do "BBB 26", Solange Couto participou do "Bate-Papo BBB", exibido logo na sequência da eliminação.
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A atriz deixou o reality após enfrentar o 12º Paredão contra Jordana e Marciele, registrando 94% dos votos, o maior índice de rejeição da temporada.
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Parte da repercussão negativa esteve ligada a declarações consideradas duras durante discussões com Ana Paula, incluindo menções à mãe falecida da jornalista.
Ao rever os momentos fora do programa, Solange reconheceu o excesso e se posicionou publicamente.
"Com a Ana Paula foi muito triste, muito feio, muito infeliz o que eu fiz. Eu reconheço", afirmou.
Na sequência, ela reforçou o pedido de desculpas e disse que pretende se retratar pessoalmente.
"Peço desculpas ao público, e o dia que eu tiver oportunidade eu vou pedir desculpas à ela, mesmo que ela não queira me ouvir, mas vou tentar", declarou.
14) Solange: “Toda coisa [fala] tem seu motivo, nada é gratuito”— Tracklist (@tracklist) April 1, 2026
Solange diz que quer pedir desculpas para o público e para Ana Paula.
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