Solange abre o coração e perde perdão ao público: 'Não sou essa coisa feia' - (crédito: TV Globo)

A eliminação de Solange Couto no "BBB 26" marcou a noite desta terça-feira (31). A atriz deixou o reality com 94% dos votos após disputar o 12º Paredão contra Jordana e Marciele.

Logo depois de sair da casa, Solange participou do Bate-Papo BBB, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

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No final da entrevista, ela aproveitou o espaço para se pronunciar sobre as polêmicas que envolveram sua trajetória no programa e fez um apelo público.

"Agradeço a oportunidade de pedir perdão e desculpas ao público brasileiro. Me desculpem, eu peço muita desculpa. Me perdoem, eu não sou essa coisa feia que pareceu que eu sou", disse.

Em seguida, reforçou que seu comportamento não reflete quem é fora do confinamento. "Eu não sou assim. Meus filhos, as pessoas que me conhecem da vida sabe que eu não sou assim", afirmou.

Tentando explicar suas atitudes, a atriz recorreu a uma metáfora: "Não era um personagem, mas era um bichinho feio que tava morando aqui dentro e que eu vou tratar de dar um remédinho pra ele [risos]", declarou, acrescentando que também pretende se desculpar diretamente com Ana Paula.

Grande parte da repercussão negativa veio de falas consideradas ofensivas durante discussões com a jornalista, incluindo menções à mãe falecida da participante.

Ao rever os episódios fora da casa, Solange reconheceu o erro. "Com a Ana Paula foi muito triste, muito feio, muito infeliz o que eu fiz. Eu reconheço", afirmou.

Por fim, voltou a garantir que buscará uma retratação pessoal. "Peço desculpas ao público, e o dia que eu tiver oportunidade eu vou pedir desculpas à ela, mesmo que ela não queira me ouvir, mas vou tentar", concluiu.

19) No encerramento do Bate-Papo BBB, Solange pediu desculpas ao público.



Solange: "Eu não sou essa coisa feia que pareceu que eu sou."



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