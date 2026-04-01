Pai de ex-BBB 26 infarta em meio a onda de ataques de ódio contra o filho - (crédito: TV Globo)

O ex-participante do "BBB 26" Breno Corã recorreu às redes sociais para compartilhar um relato pessoal envolvendo o impacto dos ataques virtuais em sua família.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ele revelou que o período em que esteve confinado coincidiu com momentos delicados vividos por seus parentes.

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Ao responder seguidores sobre como lida com críticas na internet, o modelo afirmou que não se abala diretamente com comentários negativos, mas destacou o efeito dessas mensagens em pessoas próximas.

"Essa é uma questão delicada. Eu, particularmente, não ligo para os haters, tá? Não ligo mesmo, porque a internet é um lugar complicado. Mas eu fiquei muito chateado quando eu saí e eu percebi que a minha irmã ficou muito mal, teve crises, assim, por estar acompanhando eu lá dentro e sofrendo o hater aqui fora", disse.

Na sequência, ele detalhou que a irmã teve dificuldade em lidar com a situação diante da intensidade dos ataques.

"E ela não conseguiu não lidar muito, porque foi um hater muito incisivo, assim, um cruel, inclusive", pontuou ele.

Breno também revelou que seu pai passou por um infarto durante seu confinamento, o que piorou ainda mais a situação.

"Meu pai teve um problema de saúde também, infartou, e daí essa parte, eu fiquei muito, muito chateado", relatou.

Apesar do cenário, Breno reforçou que a experiência no reality sempre foi um objetivo pessoal.

"Então, eu não ligo muito, não sofro com os haters, mas sofro porque a minha família sofre. Então, é mais uma preocupação", concluiu, ao relembrar que participar do programa representava a realização de um sonho.