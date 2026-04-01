Eliminada com 94%, Solange cai no choro ao vivo em entrevista com Ana Maria - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Na manhã desta quarta-feira (1), Solange Couto esteve no tradicional café da manhã do "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, para comentar sua trajetória no "BBB 26".

Eliminada com 94% dos votos, a atriz se emocionou ao rever cenas em que protagonizou discussões intensas, especialmente com Ana Paula Renault. Ao assistir aos trechos, ela não conteve o choro e voltou a se retratar publicamente.

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"Eu fiquei muita vergonha do que eu falei. [...] A gente aprende [no BBB] coisas inimagináveis. Aquela pressão que a gente vive quase 24h, aquilo vai te agoniando de um jeito", afirmou durante a entrevista.

Em seguida, reforçou o pedido de desculpas e falou sobre o impacto da repercussão fora da casa.

"Eu quero muito pedir perdão, de verdade. Ao meu público, a esse país que sempre me acarinhou tanto. A maioria nunca me viu tendo esse comportamento em lugar nenhum", disse.

Visivelmente abalada, Solange também comentou o sentimento de arrependimento ao rever sua conduta.

"Tô muito envergonhada e triste comigo. Me desculpem todas as mães, todas as avós, as mulheres que lutam com força", declarou, aos prantos.

Solange se retratou, espero que dêem um sossego pra ela… #BBB26 pic.twitter.com/eBcWaWlrvq — PEDRAO (@Itspedrito) April 1, 2026

???? Solange se emociona ao relembrar sua eliminação de ontem e revela que ficou envergonhada com algumas falas que teve dentro da casa. #BBB26 #MaisVocê pic.twitter.com/hXsBkFnUV4 — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) April 1, 2026