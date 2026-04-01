Latino surge com novo visual e é detonado na web: 'Diabo' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma publicação recente de Latino acabou gerando repercussão negativa nas redes sociais.

O artista compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram no qual aparece interpretando um de seus sucessos ao lado de Perlla, a música “Selinho na Boca”, lançada nos anos 2000.

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Apesar da proposta nostálgica, o conteúdo acabou desviando a atenção do público.

Nos comentários, internautas passaram a criticar a aparência do cantor, levantando especulações sobre possíveis procedimentos estéticos, especialmente na região da mandíbula.

Um dos usuários chegou a compará-lo ao "Diabo do auto da compadecida". “Que desgrama aconteceu com o rosto dele?”, questionou.

As críticas continuaram, com sugestões para que o artista revertesse supostas intervenções. “Latino tira a harmonização que não ficou bom não irmão”, escreveu um internauta.

“Ele tinha um rosto tão bonito né? Não precisava ter mexido né? Quem concorda?”, comentou outro.