Solange Couto se engasga após cometer gafe ao vivo no 'Mais Você' - (crédito: TV Globo)

A passagem de Solange Couto pelo "Mais Você", nesta quarta-feira (1º), teve mais do que emoção e pedidos de desculpa.

Além de comentar sua trajetória no "BBB 26", a atriz protagonizou um momento inusitado ao vivo.

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Durante a conversa, ao ser elogiada por suas habilidades na cozinha, Solange afirmou que havia aprendido a cozinhar no MasterChef Brasil.

A declaração, no entanto, estava equivocada: ela participou, na verdade, do quadro Super Chef Celebridades, exibido dentro do próprio programa.

Ao perceber o engano, a atriz se confundiu ao tentar corrigir a informação e acabou se engasgando ao vivo.

A situação gerou reação imediata no estúdio, mas foi rapidamente contornada com leveza. Louro Mané entrou na conversa e fez a correção em tom descontraído: “Lá no Super Chef, né?”.