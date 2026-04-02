InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Solange Couto se engasga após cometer gafe ao vivo no 'Mais Você'

Atriz se atrapalhou ao tentar lembrar o nome de um dos programas da casa

Solange Couto se engasga após cometer gafe ao vivo no 'Mais Você' - (crédito: TV Globo)
Solange Couto se engasga após cometer gafe ao vivo no 'Mais Você' - (crédito: TV Globo)

A passagem de Solange Couto pelo "Mais Você", nesta quarta-feira (1º), teve mais do que emoção e pedidos de desculpa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Além de comentar sua trajetória no "BBB 26", a atriz protagonizou um momento inusitado ao vivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a conversa, ao ser elogiada por suas habilidades na cozinha, Solange afirmou que havia aprendido a cozinhar no MasterChef Brasil.

A declaração, no entanto, estava equivocada: ela participou, na verdade, do quadro Super Chef Celebridades, exibido dentro do próprio programa.

Ao perceber o engano, a atriz se confundiu ao tentar corrigir a informação e acabou se engasgando ao vivo.

A situação gerou reação imediata no estúdio, mas foi rapidamente contornada com leveza. Louro Mané entrou na conversa e fez a correção em tom descontraído: “Lá no Super Chef, né?”.

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 02/04/2026 08:31
SIGA
x