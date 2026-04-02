Virginia se revolta com Leo Dias, apresentador reage e faz aviso

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ter o nome envolvido em polêmica após declarações do marido, Zé Felipe, sobre a rotina dos filhos.
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O artista afirmou recentemente que as crianças não irão à Copa do Mundo para manter a frequência escolar e uma rotina mais estruturada.
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A fala repercutiu e acabou gerando questionamentos públicos. Durante o programa "Melhor da Tarde", o jornalista Leo Dias apresentou um levantamento sobre a presença das filhas do casal na escola.
Segundo ele, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, teriam comparecido apenas 12 dias às aulas neste ano.
Atualmente na Espanha com a mãe, as crianças teriam acumulado faltas por conta de viagens em família e também por questões de saúde.
A exposição do tema teria causado desconforto entre Virginia e o colunista, que até então mantinham uma relação próxima.
Em resposta, Leo Dias comentou o assunto em seu programa no YouTube e afirmou que apenas repercutiu uma questão que já havia sido tornada pública.
“Virginia, só queria te dizer o seguinte: quem começou com isso foi o Zé Felipe, a gente só foi apurar. Era uma coisa que poderia ter sido resolvida entre vocês, mas não, foi resolvida na internet. Ele disse que os filhos não iriam à Copa por conta dos estudos. É algo público, vocês são duas pessoas públicas”, declarou.
O jornalista também reforçou que utilizou apenas informações já compartilhadas pelo casal nas redes sociais.
“Outra coisa, espero que nossa boa relação não mude. Se mudar também, a vida segue, porque várias pessoas já deixaram de falar com a gente e está tudo bem.”
Por fim, ele fez um apelo direto à influenciadora. “Isso não é um ataque, mas só lembra de tudo o que a gente segurou em prol da nossa amizade. Lembra?”, disse, acrescentando que possui informações mais recentes que optou por não divulgar.
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