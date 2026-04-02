Fã-clube de Alberto Cowboy ganha nome explícito e ex-BBB reage com vergonha

Um vídeo recente de Alberto Cowboy viralizou nas redes sociais e virou assunto entre internautas.
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O ex-participante do "BBB 26" gravou um recado para seu fã-clube, mas o nome do grupo acabou roubando toda a atenção.
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Na gravação, feita em um hotel movimentado, Alberto menciona o nome do fã-clube, “Siririqueiras do Cowboy”, e agradece o apoio recebido.
"Alô 'Siririqueiras do Cowboy', um beijo pra vocês. Obrigado pela torcida, pelo empenho e energia positiva", disse.
Em seguida, ele brincou com o possível constrangimento ao explicar o termo para a família:
"Sou muito grato viu? Eu explicar o nome desse grupo pra minha mãe, ela não vai entender. Então vou falar que é um crustáceo mesmo. Um beijo", completou, aos risos.
A repercussão do vídeo se soma à trajetória do participante no reality.
Alberto voltou ao programa como veterano, após ter integrado o elenco do "BBB 7", em 2007, quando deixou a competição com cerca de 87% dos votos. Nesta edição, ele também enfrentou rejeição do público e foi eliminado com 67%.
a pessoa q postou o video privou a conta mas eu to desacreditada q ele realmente gravou isso q mico pic.twitter.com/YH2RH3oHRJ https://t.co/kI4TDX0cVm— mila (@milabedumb) April 2, 2026
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