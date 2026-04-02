Thiago Martins relata momentos de terror com terremoto no Japão - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator e cantor Thiago Martins relatou um momento de tensão vivido durante sua viagem ao Japão.

Em férias em Tóquio, ele contou nas redes sociais que foi surpreendido por um terremoto de magnitude 5 enquanto ainda estava no quarto do hotel, na manhã desta quarta-feira (1º).

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Segundo o artista, o tremor aconteceu por volta das 10h, justamente quando se preparava para sair para uma corrida.

Ele descreveu que a cama começou a se movimentar de forma repentina, em um episódio que durou entre oito e dez segundos. Apesar do susto inicial, a rotina na cidade seguiu normalmente, sem interrupções.

Acostumado a uma realidade diferente no Brasil, Thiago destacou o contraste com o Japão, país que possui estrutura e preparo para lidar com esse tipo de fenômeno.

Pouco depois do ocorrido, sua guia turística entrou em contato para tranquilizá-lo, informando que o epicentro havia sido registrado na região leste do país.

A Agência Meteorológica do Japão confirmou a magnitude do abalo e descartou risco de tsunami.

Mesmo impactado com a experiência, o artista manteve seus planos e seguiu com a programação do dia. "É normal para os japoneses sentir a terra tremer. Para nós, brasileiros, não. Loucura", comentou.