Thiago Martins relata momentos de terror com terremoto no Japão

O ator e cantor Thiago Martins relatou um momento de tensão vivido durante sua viagem ao Japão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em férias em Tóquio, ele contou nas redes sociais que foi surpreendido por um terremoto de magnitude 5 enquanto ainda estava no quarto do hotel, na manhã desta quarta-feira (1º).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o artista, o tremor aconteceu por volta das 10h, justamente quando se preparava para sair para uma corrida.
Ele descreveu que a cama começou a se movimentar de forma repentina, em um episódio que durou entre oito e dez segundos. Apesar do susto inicial, a rotina na cidade seguiu normalmente, sem interrupções.
Acostumado a uma realidade diferente no Brasil, Thiago destacou o contraste com o Japão, país que possui estrutura e preparo para lidar com esse tipo de fenômeno.
Pouco depois do ocorrido, sua guia turística entrou em contato para tranquilizá-lo, informando que o epicentro havia sido registrado na região leste do país.
A Agência Meteorológica do Japão confirmou a magnitude do abalo e descartou risco de tsunami.
Mesmo impactado com a experiência, o artista manteve seus planos e seguiu com a programação do dia. "É normal para os japoneses sentir a terra tremer. Para nós, brasileiros, não. Loucura", comentou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Fã-clube de Alberto Cowboy ganha nome explícito e ex-BBB reage com vergonha
- Mariana Morais Solange Couto se engasga após cometer gafe ao vivo no 'Mais Você'
- Mariana Morais Virginia se revolta com Leo Dias, apresentador reage e faz aviso
- Mariana Morais Maqueli Gewher reúne convidados em Orlando para lançamento de livro sobre investimentos imobiliários na Flórida
- Mariana Morais Déborah Albuquerque recupera Instagram após ordem judicial
- Mariana Morais Modelo Igor Teixeira entra no radar das passarelas internacionais