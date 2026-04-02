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Thiago Martins relata momentos de terror com terremoto no Japão

Ator presenciou um terremoto de magnitude 5 em Tóquio

Thiago Martins relata momentos de terror com terremoto no Japão - (crédito: Reprodução/Instagram)
Thiago Martins relata momentos de terror com terremoto no Japão - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator e cantor Thiago Martins relatou um momento de tensão vivido durante sua viagem ao Japão.

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Em férias em Tóquio, ele contou nas redes sociais que foi surpreendido por um terremoto de magnitude 5 enquanto ainda estava no quarto do hotel, na manhã desta quarta-feira (1º).

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Segundo o artista, o tremor aconteceu por volta das 10h, justamente quando se preparava para sair para uma corrida.

Ele descreveu que a cama começou a se movimentar de forma repentina, em um episódio que durou entre oito e dez segundos. Apesar do susto inicial, a rotina na cidade seguiu normalmente, sem interrupções.

Acostumado a uma realidade diferente no Brasil, Thiago destacou o contraste com o Japão, país que possui estrutura e preparo para lidar com esse tipo de fenômeno.

Pouco depois do ocorrido, sua guia turística entrou em contato para tranquilizá-lo, informando que o epicentro havia sido registrado na região leste do país.

A Agência Meteorológica do Japão confirmou a magnitude do abalo e descartou risco de tsunami.

Mesmo impactado com a experiência, o artista manteve seus planos e seguiu com a programação do dia. "É normal para os japoneses sentir a terra tremer. Para nós, brasileiros, não. Loucura", comentou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 02/04/2026 09:48
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