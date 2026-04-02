Cara de Sapato leva a pior em disputa judicial contra a Globo - (crédito: Instagram/TV Globo)

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de Antônio Carlos Júnior, o Cara de Sapato, em uma ação movida por ele contra a TV Globo. A sentença, divulgada nesta semana, encerrou o caso sem possibilidade de recurso.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, o processo não tinha relação com a expulsão do reality em 2023.

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A ação foi motivada por reportagens publicadas por veículos do grupo que abordavam um suposto envolvimento amoroso entre o lutador e Amanda Meirelles.

No processo, que tramitou na 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Sapato alegou ter sido surpreendido por matérias divulgadas em agosto do ano passado, que mencionavam o fim de um relacionamento que, segundo ele, nunca existiu.

O ex-BBB solicitava indenização de R$ 50 mil por danos morais, além da publicação de retratação.

Durante a tramitação, ele apresentou como prova um vídeo divulgado em dezembro de 2023, no qual negava qualquer relação com Amanda.

Ainda assim, a juíza Fernanda Rosado de Souza entendeu que não houve prejuízo à imagem do autor.

Na decisão, a magistrada destacou: "O tom da notícia, o fato de haver sido publicada a resposta do autor e a constatação de que os comentários ofensivos a ele dirigidos partiram de seguidores que se referiram não à notícia aqui impugnada, mas sim ao episódio da expulsão do programa, impedem o reconhecimento de dano moral a ser reparado".