Na esteira do sucesso da Disney, Bruno Montaleone retoma personagem em trama com ares de Jane Austen - (crédito: Fabio Audi)

Há personagens que permanecem vivos mesmo após o final feliz, como se o tempo se tornasse parte constitutiva de sua identidade. Ian Clarke, interpretado por Bruno Montaleone, se insere nesta categoria.

Em “Perdida”, Clarke surgiu como um ideal romântico moldado no século XIX, mas foi rapidamente aceito pelo público contemporâneo.

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A adaptação do best-seller, com mais de 700 mil cópias vendidas no Brasil, encontrou audiência e indicou um espaço ainda pouco explorado pelo cinema nacional recente: o romance de época voltado ao público jovem.

O desempenho consistente, impulsionado também pela circulação no streaming, no Disney+, reforçou o potencial comercial desse tipo de narrativa.

A sequência, “Encontrada”, retoma a história de Sofia (Giovanna Grigio) e Ian com uma mudança de foco. Se o primeiro filme se apoiava na construção de um ideal, o segundo desloca a narrativa para a permanência desse vínculo.

Com filmagens concluídas recentemente, a trama aprofunda os conflitos ligados à vida no século XIX, onde o romance passa a ser atravessado por limitações sociais e escolhas práticas.

Essa inflexão altera também o modo de construção do personagem: a figura idealizada dá lugar a alguém que precisa reagir, sustentar vínculos e lidar com tensões que não estavam presentes no primeiro momento da história.

Nesse ponto, surge uma questão central para a leitura do filme. Ian vem de outro século, mas dialoga com expectativas muito atuais, especialmente pela forma como expressa afeto com clareza e constância.

Montaleone relativiza essa leitura e aponta para um personagem menos idealizado do que pode parecer:

“Não creio que seja um ideal romântico. Acho que Ian tem seus traumas e defeitos e isso implica diretamente em sua relação. Mas acredito que Ian, na sua essência, seja de fato um homem sensível e que preza pelo bem estar das pessoas ao seu redor. É um homem que pensa muito no que falar, que dirá em suas ações. Não acho que seja o ideal de um amor perfeito onde apenas coisas perfeitas acontecem. Mas é romântico em um lugar real onde as pessoas passam por momentos bons e difíceis juntos, o que constrói uma relação mais forte.”

A leitura do ator ajuda a deslocar o personagem de um arquétipo de perfeição para uma construção mais humana, marcada por contradições e pela convivência com falhas.

Em “Encontrada”, esse aspecto se intensifica. O romance deixa de operar apenas como fantasia e passa a ser atravessado por responsabilidades, expectativas sociais e decisões concretas.

Ian já não ocupa apenas o lugar do jovem apaixonado, mas começa a lidar com papéis mais definidos dentro de sua realidade, o que altera sua posição tanto na relação quanto na narrativa.

Essa mudança se torna mais evidente à medida que o personagem assume novas responsabilidades e precisa responder a elas de forma prática:

“Todos, em alguma medida, são educados e orientados para esse momento, o de se tornar adulto e assumir responsabilidades. Com o Ian, não é diferente: ele finalmente chega a esse ponto da vida. Agora, precisa lidar com os negócios da família e dar continuidade ao seu legado. Às vésperas do casamento, ele passa também a ocupar um novo espaço na sociedade. Aquilo que antes era apenas um ‘um dia você vai ter que…’ deixa de ser uma ideia distante e se torna realidade, e ele sente, enfim, na pele o peso e o impacto dessas novas exigências”, conclui o ator.