Nail designer das famosas lista as tendências de unhas para o outono 2026 - (crédito: Divulgação)

Com a chegada do outono de 2026, novas apostas para as unhas começam a ganhar destaque e quem comenta as principais tendências da vez é a nail designer Márcia Câmara, conhecida por atender nomes como Gretchen, Luísa Sonza, Camila Queiroz, Gkay e Jade Picon.

Para a estação, a especialista aponta uma cartela de cores que traduz bem o clima mais ameno. Tons terrosos, como marrom, bege, laranja queimado e verde musgo, aparecem como escolhas certeiras, ao lado do azul petróleo, que traz um toque mais sofisticado.

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Outra aposta é o acabamento conhecido como “milky nails”, que garante um visual suave e contemporâneo. “As cores terrosas são uma ótima opção para o outono, pois trazem uma sensação de aconchego e elegância”, explica.

Nos estilos, a tendência é equilibrar simplicidade e criatividade. O minimalismo segue em alta, com traços delicados e formas discretas, enquanto efeitos com textura, como mármore, veludo e camurça, adicionam profundidade às unhas.

Aplicações com pérolas também aparecem como opção mais romântica. “Um look minimalista é perfeito para quem busca elegância e simplicidade”, afirma Márcia.

Entre as técnicas mais procuradas, o efeito marmorizado se destaca por criar desenhos únicos, enquanto listras e bolinhas continuam como clássicos versáteis, agora revisitados com novas combinações de cores e proporções.

“As texturas são uma ótima maneira de adicionar profundidade e interesse às suas unhas”, pontua.

A profissional ainda reforça a importância dos cuidados básicos para manter as unhas saudáveis durante a estação.

Hidratação frequente, uso de base protetora antes do esmalte e uma alimentação equilibrada fazem parte da rotina recomendada.

Para quem busca ideias, Márcia sugere olhar ao redor: elementos da natureza, tendências da moda e até o estilo de celebridades podem servir como referência.

“As inspirações para unhas de outono são infinitas! O importante é encontrar o que faz você se sentir bem”, conclui.