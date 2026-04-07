Documentário mostra Natal e cotidiano de Suzane von Richthofen
O filho da condenada também aparece no projeto produzido pela Netflix
Documentário mostra Natal e cotidiano de Suzane von Richthofen - (crédito: Instagram @UlissesCampbell)
Mesmo sem data de lançamento confirmada pela Netflix, o documentário centrado em Suzane von Richthofen já desperta curiosidade ao revelar aspectos de sua vida atual, mais de 20 anos após o crime que ganhou repercussão nacional.
De acordo com informações do jornalista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, o filme apresenta cenas do cotidiano familiar, incluindo registros dentro da residência e ocasiões comemorativas, como o Natal.
Ainda segundo ele, o atual companheiro de Suzane, o médico Felipe Zecchini Muniz, também integra o projeto. Ao contrário dela, porém, ele opta por preservar a própria identidade, surgindo sem exibir o rosto.
Em seu relato, o médico conta que o primeiro contato entre os dois ocorreu pelas redes sociais, quando ele a procurou para encomendar sandálias produzidas por ela.
Ao longo do documentário, Suzane busca reforçar a ideia de uma nova etapa em sua trajetória, tentando se dissociar do episódio que a tornou conhecida em todo o país.