Marina Ruy Barbosa alfineta Suzane von Richthofen nas redes sociais

A divulgação de um documentário sobre Suzane von Richthofen, desenvolvido pela Netflix, já provocou intensa repercussão nas redes sociais, mesmo antes de chegar ao público.
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Entre as reações, chamou atenção o posicionamento de Marina Ruy Barbosa, que deu vida à personagem na produção “Tremembé: O Prisão dos Famosos”. A artista comentou uma publicação que falava sobre o projeto.
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Na postagem em questão, Richthofen surge rindo enquanto aparece a frase: "Suzane se pronuncia sobre assassinato dos pais em novo documentário e revela quando e por que crime foi planejado".
Diante da publicação, Marina compartilhou o conteúdo e resumiu sua opinião em uma única palavra: "Cruzes". A manifestação, porém, gerou reação imediata de um internauta.
"Na hora de ganhar fama e dinheiro em cima da prin [princesa] interpretando ela em série você não pensou duas vezes né, vigarista", escreveu o usuário do X, antigo Twitter.
Apesar do burburinho e das críticas, a produção ainda não teve sua data de estreia anunciada oficialmente.
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