Afinal, marido e filho de Suzane von Richthofen aparecem em novo documentário?

A Netflix está prestes a lançar um conteúdo que já nasce cercado de controvérsia e ampla repercussão online: um documentário dedicado à Suzane von Richthofen.
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A proposta da produção é percorrer diferentes fases da vida da condenada, desde a infância até o presente, incluindo o período em que o crime foi cometido.
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Atualmente, Suzane leva uma rotina familiar ao lado do marido, um médico, com quem tem um filho.
Informações divulgadas pelo jornalista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, indicam que tanto o companheiro quanto o filho participam do projeto.
A criança aparece com o rosto exposto, enquanto o pai opta por preservar a própria identidade nas imagens.
Suzane foi condenada a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato dos pais, ocorrido em 2002.
Na ocasião, o crime foi executado por seu então namorado e pelo irmão dele, conhecidos como irmãos Cravinhos, a mando dela, com o objetivo de obter herança e liberdade.
O caso causou forte comoção nacional e permanece entre os episódios mais marcantes da história criminal brasileira.
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