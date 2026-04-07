Suzane von Richthofen diz que 'antiga Suzane' morreu junto com os pais

A Netflix aposta em um novo lançamento que tem como foco a história de vida de Suzane von Richthofen, figura central de um dos crimes mais marcantes do país.

A produção, ainda sem previsão oficial de estreia, reacende debates ao propor um olhar sobre diferentes fases da vida da condenada.

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O documentário percorre desde a juventude até os dias atuais, abordando o período que culminou no assassinato dos pais, em 2002, crime pelo qual ela foi sentenciada a mais de 20 anos de prisão.

De acordo com o jornalista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, a narrativa apresentada por Suzane busca enfatizar uma tentativa de recomeço.

Ao longo do material, ela procura sustentar a ideia de que vive uma nova fase de vida, marcada por mudanças em relação ao passado.

“Aquela Suzane ficou lá no passado. A sensação que eu tenho é que ela morreu junto com os meus pais”, afirmou.











