Suzane von Richthofen diz que 'antiga Suzane' morreu junto com os pais - (crédito: Reprodução/Netflix) A Netflix aposta em um novo lançamento que tem como foco a história de vida de Suzane von Richthofen, figura central de um dos crimes mais marcantes do país. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. A produção, ainda sem previsão oficial de estreia, reacende debates ao propor um olhar sobre diferentes fases da vida da condenada.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO O documentário percorre desde a juventude até os dias atuais, abordando o período que culminou no assassinato dos pais, em 2002, crime pelo qual ela foi sentenciada a mais de 20 anos de prisão. De acordo com o jornalista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, a narrativa apresentada por Suzane busca enfatizar uma tentativa de recomeço. Ao longo do material, ela procura sustentar a ideia de que vive uma nova fase de vida, marcada por mudanças em relação ao passado. “Aquela Suzane ficou lá no passado. A sensação que eu tenho é que ela morreu junto com os meus pais”, afirmou. Saiba Mais Mariana Morais Afinal, marido e filho de Suzane von Richthofen aparecem em novo documentário? Mariana Morais Documentário mostra Natal e cotidiano de Suzane von Richthofen Mariana Morais Marina Ruy Barbosa alfineta Suzane von Richthofen e leva invertida Mariana Morais Deo Garcez mergulha no fenômeno das novelas verticais e amplia versatilidade artística Mariana Morais Influenciador Cláudio Lasso usa o esporte como base para falar de disciplina e gestão Mariana Morais Giuliano Laffayette celebra sucesso de espetáculo e projeta novos passos na carreira MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail TagsdóRichthofensuzaneSuzane Von Richthofenvonvon richthofen Por Mariana Morais postado em 07/04/2026 08:43 SIGA