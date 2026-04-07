Andressa Urach engata em nova profissão com foco na saúde pública

A influenciadora Andressa Urach, de 38 anos, iniciou nesta semana, em São Paulo, as gravações de um novo projeto voltado à saúde sexual.
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Batizada de “UrachPodTudo”, a atração será lançada no YouTube e contará, em sua primeira temporada, com 12 episódios. A estreia está prevista para maio.
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A proposta do podcast é abordar temas como prevenção, comportamento e cuidados cotidianos, utilizando uma linguagem acessível e com viés educativo.
Segundo Urach, a iniciativa surgiu da percepção de que ainda há pouca informação clara e disponível sobre o assunto.
A criadora também destaca que o programa pretende incentivar diálogos abertos, sem constrangimentos.
"Senti a necessidade de criar um espaço onde as pessoas possam falar sobre isso sem tabu", afirmou.
Os episódios iniciais devem reunir profissionais da área da saúde, entre médicos, infectologistas e outros especialistas.
A ideia é esclarecer dúvidas comuns do público e trazer explicações sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), além de outros tópicos relacionados ao tema.
"Ainda é um assunto cercado de preconceito e falta de informação. Quanto mais a gente fala, mais as pessoas entendem e se cuidam", explica Urach.
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