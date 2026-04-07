Erick Jacquin sofre atentado em táxi e relata o pior nas redes sociais

Erick Jacquin sofre atentado em táxi e tem pertence roubado por ladrões - (crédito: Reprodução/Instagram)

O chef francês Erick Jacquin passou por um episódio de violência na última segunda-feira (6), em São Paulo, e usou as redes sociais para relatar o ocorrido.

Conhecido por integrar o time de jurados do MasterChef Brasil, ele contou que teve o celular roubado após um criminoso estilhaçar o vidro do táxi em que estava.

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Em vídeo publicado para os seguidores, Jacquin tranquilizou o público ao afirmar que não sofreu ferimentos.

Segundo ele, os danos foram apenas materiais, mas a situação serviu como alerta para um tipo de crime recorrente na capital paulista.

Mesmo após alterar rapidamente suas senhas, o apresentador disse que os responsáveis conseguiram acessar seu WhatsApp.

Preocupado com possíveis golpes, o chef fez um apelo direto a amigos e contatos: "Se você receber uma mensagem, não sou eu!".

Ele reforçou ainda que não costuma utilizar aplicativos bancários no aparelho levado, mantendo apenas contatos pessoais, e reiterou o aviso: "Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada! Não manda nada, porque não sou eu!".

Ao comentar o clima de insegurança, Jacquin lamentou a frequência desse tipo de ação criminosa no país e desabafou: "Infelizmente, isso faz parte do Brasil".