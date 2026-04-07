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BBB 26: Milena toma atitude contra Ana Paula e pode não chegar à grande final

Sister rebaixou a aliada durante a dinâmica do 'Sincerão' nesta segunda-feira (6)

BBB 26: Milena toma atitude contra Ana Paula e pode não chegar à grande final - (crédito: Reprodução/TV Globo)
BBB 26: Milena toma atitude contra Ana Paula e pode não chegar à grande final - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Uma mudança de posicionamento no jogo colocou Milena Moreira no centro das discussões nas redes sociais.

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A sister afirmou estar mais próxima de Samira Sagr do que de Ana Paula Renault, com quem mantinha uma aliança desde o início do "BBB 26".

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A fala aconteceu na madrugada desta terça-feira (7), logo após o Sincerão, durante uma conversa com Samira sobre a dinâmica do pódio.

Na atividade, Milena já havia sinalizado o distanciamento ao alterar sua ordem de prioridades, colocando Ana Paula em terceiro lugar e promovendo Samira à vice-liderança.

Ao justificar a decisão, Milena foi direta: "Hoje eu me sinto mais próxima de você [Samira] do que dela [Ana Paula] e do Juliano, mesmo a gente jogando junto. Eu não acho legal que ela pode repetir tudo, pode falar tudo e quando é sua vez de falar, não pode. Hoje eu te defendi duas vezes".

A repercussão foi imediata fora da casa. Torcedores assíduos de Ana Paula reagiram negativamente e passaram a resgatar trechos do programa que, segundo eles, indicariam comportamentos contraditórios de Milena ao longo da temporada.

Diante da situação, parte do público já sinaliza mobilização para votar contra Milena em um eventual Paredão antes da grande final, intensificando ainda mais a tensão em torno da participante.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 07/04/2026 11:59
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