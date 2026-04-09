Treinador revela como Ana Paula perdeu 30 kg antes de entrar no 'BBB 26'

Treinador revela como Ana Paula perdeu peso antes de entrar no 'BBB 26' - (crédito: TV Globo)

Destaque entre os participantes do “BBB 26”, Ana Paula Renault passou por uma transformação significativa antes de retornar ao reality da TV Globo.

A jornalista eliminou cerca de 30 kg ao longo de um processo iniciado dois anos antes de sua entrada no programa.

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De acordo com o treinador Edu Borgi, a mudança começou em 2024, quando Ana Paula, com 1,74 m de altura, estava próxima dos 90 kg.

O profissional contou que o primeiro contato aconteceu por indicação de um conhecido em comum, e que a adesão não foi imediata.

“Ela ouviu falar de mim por um aluno meu que era muito amigo e vizinho dela, na época. A Ana Paula veio ainda meio reticente, não foi simples até ela querer fazer uma aula experimental. Mas bastou uma para ela querer continuar”, relatou ao jornal Extra.

O processo de emagrecimento ocorreu sem o uso de medicamentos ou intervenções estéticas. Em cerca de oito meses, a ex-BBB já havia perdido 14 kg.

“Nunca foi uma questão estética para ela. Mas de saúde, de longevidade. Garantir que, na velhice, estivesse bem”, afirmou Edu.

Inicialmente, Ana Paula treinava três vezes por semana, mas, com o tempo, intensificou a rotina e passou a frequentar a academia diariamente.

Antes de entrar no reality, a veterana estava com cerca de 59 kg, segundo Edu. “A última vez que a pesei, Ana estava com 61 kg e entrou na casa com 59 kg. Agora, imagino que esteja com menos 4 quilos ou mais”, disse.

Ele ainda destacou fatores genéticos e o fato de a jornalista não ter recorrido a procedimentos estéticos.

“A genética dela é uma coisa fora do normal! E não fez lipo ou plástica, inclusive nem curte muito, porque preza pelo que é natural”, completou.



