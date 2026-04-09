Ex-BBB é vítima de impostor e faz desabafo nas redes sociais

A ex-BBB Aline Patriarca veio a público nesta quarta-feira (8) para relatar um problema que, segundo ela, se repete desde que deixou o reality show.

Pelas redes sociais, a influenciadora denunciou a existência de uma pessoa que estaria utilizando sua identidade de forma indevida em diferentes plataformas digitais.

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De acordo com Aline, as tentativas acontecem principalmente pelo WhatsApp, mas também se estendem a outras redes.

Ela explicou que, mesmo após denúncias, o responsável cria novos perfis e números, o que dificulta o controle da situação.

“Vou postar esse número para vocês, que no WhatsApp e em outras redes sociais, se passa por mim, entra em contato com as pessoas... É muita falta do que fazer, mas, para dar visibilidade para essa pessoa que faz tanta questão de se passar por mim, está aí para vocês. É algo constante e já tem um tempo, desde que eu saí do Big Brother. Não para, fica mudando de número”, afirmou.

Sem compreender a motivação por trás da prática, a ex-BBB levantou hipóteses sobre possíveis intenções.

“Algumas pessoas têm uma carência tão grande que precisam viver a vida de outra pessoa. O que eu trouxe aqui é um exemplo muito claro disso. Essa pessoa desperdiça tempo e tenta me atingir ou adquirir qualquer tipo de vantagem, chantageando as pessoas. Não entendo o real objetivo desta pessoa”, declarou.

Aline também fez um alerta direto ao público para evitar qualquer tipo de prejuízo.

“Lamento muito por estar passando por isso desde que eu saí do Big Brother. De fato, tem uma pessoa que, a todo momento, entra em contato com outras pessoas, passando-se por mim, por meio do WhatsApp, Instagram, Telegram. Cria fakes diversos”, disse. “Não fale com ela, não responda... Só para evitar que as pessoas caiam em qualquer tipo de golpe”, reforçou.

Apesar do incômodo, a influenciadora afirmou que busca manter o foco em sua rotina e projetos.

“É muita energia ruim na internet e já estou calejada! Tenho um preparo com família, amigos reais, que torcem por mim e acreditam no meu potencial. Acho que é por isso que encontro liberdade para ser tão autêntica. Não tenho que agradar as pessoas ou atender às expectativas dos outros. Meu foco é o meu trabalho e viver a minha vida, sem sentir que tenho que agradar. Essa liberdade ninguém vai tirar de mim”, concluiu.







































