Viviane Araújo reflete sobre cenas de sexo com Belo em 'Três Graças'

No ar como Consuelo em "Três Graças", Viviane Araújo comentou os desdobramentos recentes da personagem, que volta a se aproximar do ex-marido Misael, vivido por Belo, com quem a atriz também teve um relacionamento na vida real por cerca de nove anos.
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Nos próximos capítulos, Consuelo decide procurar Misael em um ferro-velho, após ser incentivada por Gilmar, personagem de Amaury Lorenzo, a dar uma nova chance ao ex.
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O reencontro evolui para um beijo e, em seguida, os dois acabam tendo uma relação íntima. Depois do momento, ela demonstra interesse em retomar o vínculo amoroso.
Em entrevista à coluna Telinha, do jornal Extra, Viviane analisou a postura da personagem nesse novo momento da trama e destacou seu perfil acolhedor.
“A Consuelo tem essa questão de cuidar do lado emocional das pessoas. Ela chegou ali para ajudar o Misael, mas passou a enxergar a forma como ele estava se comportando, o lado bom dele. E resolve dar uma nova chance”, afirmou.
Apesar da reaproximação, a atriz disse não saber qual será o destino do casal ao longo da história. “Mas não sei se, de fato, eles vão ficar juntos até o final da novela”, completou.
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