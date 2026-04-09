Esposa de João Gomes rebate seguidor ao ser questionada sobre Mounjaro

Uma resposta inusitada de Ary Mirelle acabou viralizando e rendendo comentários nas redes sociais.

A situação aconteceu após a influenciadora publicar uma sequência de fotos na terça-feira (7) e receber uma pergunta direta de um seguidor sobre o uso de canetas emagrecedoras, com menção ao medicamento Mounjaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sem se estender na explicação, ela preferiu reagir com humor e surpreendeu ao responder apenas: “Monpika”.

A resposta rapidamente ganhou repercussão e divertiu o público. “Gostei da resposta”, comentou um usuário.

“Foi João quem escreveu isso, certeza”, disse outro, citando o estilo descontraído de João Gomes. “Adorooooo”, acrescentou mais um.

Nos últimos meses, Ary tem compartilhado com frequência aspectos da sua rotina, especialmente após o nascimento do filho mais novo, Joaquim, em setembro de 2025.

Além dele, ela também é mãe de Jorge, de 2 anos, e costuma mostrar aos seguidores o dia a dia com a família e as mudanças no corpo ao longo desse período.

Recentemente, ao subir na balança, a influenciadora contou ter alcançado 58,5 kg e reagiu de forma espontânea ao resultado. “Oxe, parece miragem... Vou nem comemorar ainda. Acho que a balança tá com erro”.







