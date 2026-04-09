Andressa Urach abre o jogo sobre participação no 'BBB 27' e faz promessa

Faltando poucos dias para o fim do “BBB 26”, Andressa Urach já demonstrou interesse em integrar o elenco da próxima edição do reality da TV Globo.
A influenciadora revelou que gostaria de participar do programa e garantiu que sua postura seria ainda mais intensa do que a exibida em "A Fazenda" (2013).
"Eu amaria, sonho todos os dias com o Big Brother me chamar. Como diz os crentes, que saem da igreja e ficam sete vezes pior, eu ia ser sete vezes pior do que na Fazenda", declarou Urach.
"Eu ia entrar para causar, você acha que eu quero [dinheiro]?", afirmou ela em entrevista ao canal de Maya Massafera, no Youtube.
Ainda durante a conversa, a influenciadora aproveitou para criticar o comportamento do público em votações de realities, defendendo a permanência de participantes mais polêmicos.
"Vou dar uma dica para você que gosta de reality, para de tirar as pessoas que você não gosta, porque só fica planta. Você gosta do barraco e da confusão, mas aí você tira quem não gosta e fica as amebas que não fazem nada", disse.
