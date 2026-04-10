Marido chama Kelly Key de 'anjo' e detalha como ela notou AVC

Mico Freitas, empresário e marido de Kelly Key, fez uma publicação nesta quinta-feira (9) detalhando como a cantora foi “um anjo” ao socorrê-lo durante os primeiros sinais do AVC isquêmico que sofreu nesta semana.
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No relato, ele afirmou que a artista identificou rapidamente a gravidade da situação assim que entrou no quarto, percebendo que se tratava de um acidente vascular cerebral.
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A rapidez na reação, segundo Mico, foi fundamental para garantir que ele chegasse ao hospital a tempo de receber atendimento.
AVC ou crise de pânico?
Antes disso, porém, o empresário acreditava estar enfrentando uma crise de pânico.
“Na hora pensei que fosse uma crise de pânico. Peguei o frasco do remédio, mas não consegui abrir. Foi o meu pequeno Tuca que abriu. Tomei o remédio, mas ali já senti que era algo mais sério. Tive a certeza quando o meu filho perguntou: ‘Pai, por que você está falando estranho?’”, escreveu.
Com o agravamento dos sintomas, o casal conseguiu acionar Kelly, que assumiu o controle da situação.
“Conseguimos chamar a Kelly, que foi um anjo. Assim que entrou no quarto, ela percebeu tudo, viu o meu pé a entortar e logo começou a trocar minha roupa e chamou meu cunhado", detalhou o empresário.
O deslocamento até a unidade de saúde aconteceu em poucos minutos, conforme descreveu na publicação do Instagram.
"Em poucos minutos, já estávamos a caminho do hospital. Vinte minutos depois, a confirmação: tive um AVC e logo em seguida estava numa ambulância indo de emergência para outro hospital", explicou Mico.
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