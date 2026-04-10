Marido de Kelly Key detalha como confundiu AVC com outra doença 'comum' - (crédito: Instagram)

O empresário Mico Freitas, de 44 anos, se manifestou publicamente pela primeira vez depois de enfrentar um AVC isquêmico na última segunda-feira (6).

Já fora do hospital em Portugal, ele detalhou como tudo aconteceu, relembrou os momentos de tensão e fez questão de reconhecer o papel fundamental da esposa, a cantora Kelly Key, durante o episódio.

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Segundo o relato, os primeiros sinais surgiram enquanto ele estava ao lado do filho Arthur, de 9 anos.

Naquele momento, a suspeita inicial foi de uma crise de pânico, percepção que mudou rapidamente conforme os sintomas evoluíram.

"Na hora pensei que fosse uma crise de pânico. Peguei o frasco do remédio, mas não consegui abrir. Foi o meu pequeno Tuca que abriu. Tomei o remédio, mas ali já senti que era algo mais sério. Tive a certeza quando o meu filho perguntou: ‘Pai, por que você está falando estranho?’", escreveu.

A partir daí, a situação ganhou urgência. Mico destacou a agilidade no socorro e o papel decisivo da esposa ao perceber a gravidade do quadro.

"Conseguimos chamar a Kelly, que foi um anjo. Assim que entrou no quarto, ela percebeu tudo, viu o meu pé a entortar e logo começou a trocar minha roupa e chamou meu cunhado", contou.

"Em poucos minutos, já estávamos a caminho do hospital. Vinte minutos depois, a confirmação: tive um AVC e logo em seguida estava numa ambulância indo de emergência para outro hospital", detalhou Mico.

"A história é mais longa… mas uma coisa eu sei: Deus está no controle de tudo. Os próximos passos estão nas mãos dele", finalizou.