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Marido de Kelly Key detalha como confundiu AVC com outra doença 'comum'

De início, Mico Freitas acreditou que os primeiros sinais do AVC fossem sintomas de outra doença

Marido de Kelly Key detalha como confundiu AVC com outra doença 'comum' - (crédito: Instagram)
Marido de Kelly Key detalha como confundiu AVC com outra doença 'comum' - (crédito: Instagram)

O empresário Mico Freitas, de 44 anos, se manifestou publicamente pela primeira vez depois de enfrentar um AVC isquêmico na última segunda-feira (6).

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Já fora do hospital em Portugal, ele detalhou como tudo aconteceu, relembrou os momentos de tensão e fez questão de reconhecer o papel fundamental da esposa, a cantora Kelly Key, durante o episódio.

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Segundo o relato, os primeiros sinais surgiram enquanto ele estava ao lado do filho Arthur, de 9 anos.

Naquele momento, a suspeita inicial foi de uma crise de pânico, percepção que mudou rapidamente conforme os sintomas evoluíram.

"Na hora pensei que fosse uma crise de pânico. Peguei o frasco do remédio, mas não consegui abrir. Foi o meu pequeno Tuca que abriu. Tomei o remédio, mas ali já senti que era algo mais sério. Tive a certeza quando o meu filho perguntou: ‘Pai, por que você está falando estranho?’", escreveu.

A partir daí, a situação ganhou urgência. Mico destacou a agilidade no socorro e o papel decisivo da esposa ao perceber a gravidade do quadro.

"Conseguimos chamar a Kelly, que foi um anjo. Assim que entrou no quarto, ela percebeu tudo, viu o meu pé a entortar e logo começou a trocar minha roupa e chamou meu cunhado", contou.

"Em poucos minutos, já estávamos a caminho do hospital. Vinte minutos depois, a confirmação: tive um AVC e logo em seguida estava numa ambulância indo de emergência para outro hospital", detalhou Mico.

"A história é mais longa… mas uma coisa eu sei: Deus está no controle de tudo. Os próximos passos estão nas mãos dele", finalizou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 10/04/2026 07:42 / atualizado em 10/04/2026 09:09
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