Sisters deduram falatório atrás dos espelhos no 'BBB 26' e revoltam público

Sisters deduram falatório atrás dos espelhos no 'BBB 26' e revolta público - (crédito: TV Globo)

Uma falha considerada incomum na condução do "BBB 26" provocou reação imediata do público e levantou questionamentos sobre os bastidores do programa.

O motivo foi um vídeo que ganhou força nas redes sociais, no qual um operador de câmera não consegue conter o riso enquanto registra uma conversa entre as participantes Jordana e Gabriela na academia da casa.

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Na gravação, as sisters aparecem debatendo estratégias do jogo quando, em determinado momento, Jordana rebate a colega de confinamento.

A resposta inesperada teria provocado gargalhadas vindas da área reservada à produção, posicionada atrás dos espelhos onde ficam os equipamentos de captação.

O episódio chamou atenção por contrariar normas rígidas do reality, que proíbem qualquer interferência externa. Profissionais da equipe não devem se manifestar de forma audível, tampouco portar itens visíveis ou se comunicar de maneira que possa influenciar, direta ou indiretamente, os participantes.

A repercussão negativa foi imediata. Usuários da plataforma X criticaram duramente o ocorrido e colocaram em xeque a condução do programa.

“É muita, mas muita falta de profissionalismo dessa equipe do Dourado [diretor do programa], tá feio!!! Parece que eu tô assistindo a Record”, escreveu uma internauta.

Outros comentários também sugeriram possível impacto no andamento do jogo.

“Então era assim que a Jordana e Cowboy acertavam provas de sorte três vezes seguidas sem errar, mesmo com a probabilidade sendo baixíssima?”, questionou um usuário.

“Que merda isso aqui. Isso interfere muito [no jogo]”, apontou outra internauta. Já um terceiro comentário resumiu o sentimento de parte do público: “A produção tá muito amadora esse ano”.

É muita, as muita falta de profissionalismo dessa equipe do Dourado, tá feio!!! Parece que eu to assistindo a Record April 10, 2026

Hum jordana c toda certeza ta escutando vozes no espelho, primeiro puxou a samira a mais enfraquecida ai agr ela quer ir na milena. Ñ é atoa é dica q eles estão dando. Mas desse paredão ela ñ passa. — keyh ????‍?? (@comentakeyte) April 10, 2026