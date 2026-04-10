Brasiliense, de 11 anos, se destaca no cinema nacional e protagoniza alerta sobre exposição infantil na internet - (crédito: Divulgação)

Aos 11 anos, a brasiliense Valentina Santos já começa a construir uma trajetória sólida no audiovisual brasileiro. Atriz mirim, ela vem se firmando em papéis de destaque em curtas e longas-metragens, sempre dando vida a personagens intensas e cheias de camadas.

Em 2024, Valentina protagonizou o curta-metragem “Logo eu, Carla”, gravado em Brasília, sua cidade natal. O filme, dirigido por Carol Resende e Izabela Brettas e produzido pela Madá Produções, marcou seu primeiro grande papel como protagonista, reforçando, desde cedo, sua presença de cena e maturidade artística.

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No ano seguinte, em 2025, a jovem atriz integrou o elenco de “Depois da Última Carta”, também como uma das protagonistas. O curta já está disponível na Prime Vídeo e Apple TV, ampliando o alcance do trabalho de Valentina para o público de todo o país e consolidando seu nome entre as novas apostas do cinema nacional.

Além disso, Valentina já tem mais dois filmes disponíveis na Prime Video: “Dois Ladrões e um Bebê” e “Uma Tia da Pesada 2”, que ampliam ainda mais sua visibilidade e diversidade de papéis no streaming.

Em 2026, a carreira ganhou ainda mais fôlego. Valentina gravou o filme “O Drible Perfeito” e, atualmente, está no set de filmagem do longa “Risco em Jogo”, onde interpreta Helena, uma das protagonistas. Com roteiro de Cris Dias e direção de Oscar Francisco, o filme traz um alerta urgente sobre os perigos da exposição descontrolada de crianças no ambiente digital — tema cada vez mais presente na rotina de famílias brasileiras.

“Risco em Jogo” chama atenção não apenas pela temática, mas também pelo elenco, que reúne nomes como Simone Soares, Jennifer Setti, Lidi Lisboa, Ronei Farias, Manu Guimarães, Don Starneck, Davi Callado e Isabele Martins, ao lado de Valentina. A produção busca provocar reflexão sobre os limites entre o registro de momentos da infância e a superexposição nas redes sociais, debatendo responsabilidades de pais, responsáveis e da própria sociedade.

Com um currículo em expansão e papéis relevantes em produções que dialogam com questões atuais, Valentina Santos desponta como um dos novos talentos do cinema brasileiro, levando o nome de Brasília para telas de todo o país.