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Vini Jr. esculacha roupa de Virginia e famosa expõe tudo na web

Segundo a influencer, o jogador teria pedido para que ela nunca mais saísse de casa da mesma forma

Um passeio descontraído por Madri acabou chamando atenção nas redes sociais neste domingo (12), quando Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram o dia pedalando pela cidade.

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Apesar do clima leve, foi a escolha de roupa da influenciadora que virou assunto, inclusive dentro do próprio relacionamento.

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Ao retornar para casa, Virginia compartilhou o look usado no passeio e contou que o visual não agradou o jogador, além de ter o envergonhado.

“Diz o Vini que é para nunca mais eu sair de casa assim. Cara, não achei que ficou tão ruim assim. Fala sério, poderia ser pior. Ele que não me conhece muito ainda”, comentou, entre risadas.

Para o momento ao ar livre, ela optou por uma produção confortável, combinando moletom preto, calça larga com estampas do Mickey Mouse e tênis branco.

Mais tarde, a influenciadora voltou a repercutir ao mostrar outra escolha de figurino, desta vez, para dormir.

Virginia apareceu usando uma camisola curta, com transparência e detalhes em renda, que também chamou a atenção dos seguidores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 13/04/2026 11:44
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