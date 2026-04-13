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Britney Spears é internada voluntariamente e motivo vem à tona

Eterna princesinha do pop continua preocupando a legião de fãs ao redor do mundo

Britney Spears é internada voluntariamente e motivo vem à tona - (crédito: Redes Sociais)
Britney Spears é internada voluntariamente e motivo vem à tona - (crédito: Redes Sociais)

A cantora Britney Spears, de 44 anos, está em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos, de acordo com informações divulgadas pelo portal TMZ.

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A internação ocorreu cerca de um mês após a artista ter sido detida por dirigir sob efeito de álcool.

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Segundo fontes ouvidas pela publicação, a decisão partiu da própria cantora, que teria aceitado buscar ajuda após pressão de familiares e pessoas próximas.

"Ela percebeu que chegou ao fundo do poço", afirmou uma das fontes.

Ainda conforme o site, Britney enfrenta há anos problemas relacionados ao consumo de álcool e ao uso de adderall, medicamento indicado para tratamento de TDAH.

O portal relata que a artista costumava viajar ao México para obter o remédio. No Brasil, a Anvisa proíbe a comercialização dessa substância devido ao elevado risco de dependência.

A internação também teria como objetivo demonstrar ao juiz responsável pelo caso que a cantora está empenhada em tratar a condição após o episódio envolvendo a prisão.

Pessoas próximas já haviam indicado ao TMZ que ela não se oporia a um tratamento caso isso fosse recomendado pela Justiça.

Antes de ser detida, Britney teria dispensado todos os profissionais que a acompanhavam no processo de sobriedade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 13/04/2026 11:57
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