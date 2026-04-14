BBB 26: Queridinha da edição pode ser eliminada no 16º Paredão, aponta enquete

A disputa no "BBB 26" chega a um momento decisivo nesta terça-feira (14), com a possibilidade de uma das competidoras mais populares do público deixar o reality e dar adeus ao prêmio milionário.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Levantamento recente do portal Votalhada indica que Gabriela aparece à frente na votação para sair, concentrando 57% da preferência do público até o momento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na sequência, Juliano Floss registra 32% dos votos, enquanto Ana Paula surge com um percentual bem menor, somando apenas 9%.
O cenário fica ainda mais crítico para a sister, que foi apelidada pelo público de "Panquequinha", na parcial do X, antigo Twitter.
Por lá, Gabriela acumula 66% dos votos. Juliano e Ana Paula figuram com 29% e 4% respectivamente.
O anúncio oficial do Paredão será divulgado ainda nesta noite, durante a transmissão ao vivo exibida pela TV Globo.
Saiba Mais
- Mariana Morais Dos holofotes internacionais a "Os Donos do Jogo", André Lamoglia celebra uma década de transformações no audiovisual
- Mariana Morais De fã na plateia a destaque oficial: Vivi Fernandez viraliza após aparecer em vídeo do Guns N’ Roses
- Mariana Morais Aos 10 anos, Júlia Salarini chama atenção em 'A Nobreza do Amor'
- Mariana Morais Britney Spears é internada voluntariamente e motivo vem à tona
- Mariana Morais Vini Jr. esculacha roupa de Virginia e famosa expõe tudo na web
- Mariana Morais BBB 26: Marciele reage ao descobrir unfollow de Jonas nas redes