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BBB 26: Queridinha da edição pode ser eliminada no 16º Paredão, aponta enquete

Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss disputam a preferência do público

BBB 26: Queridinha da edição pode ser eliminada no 16º Paredão, aponta enquete - (crédito: TV Globo)
BBB 26: Queridinha da edição pode ser eliminada no 16º Paredão, aponta enquete - (crédito: TV Globo)

A disputa no "BBB 26" chega a um momento decisivo nesta terça-feira (14), com a possibilidade de uma das competidoras mais populares do público deixar o reality e dar adeus ao prêmio milionário.

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Levantamento recente do portal Votalhada indica que Gabriela aparece à frente na votação para sair, concentrando 57% da preferência do público até o momento.

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Na sequência, Juliano Floss registra 32% dos votos, enquanto Ana Paula surge com um percentual bem menor, somando apenas 9%.

O cenário fica ainda mais crítico para a sister, que foi apelidada pelo público de "Panquequinha", na parcial do X, antigo Twitter. 

Por lá, Gabriela acumula 66% dos votos. Juliano e Ana Paula figuram com 29% e 4% respectivamente. 

O anúncio oficial do Paredão será divulgado ainda nesta noite, durante a transmissão ao vivo exibida pela TV Globo.

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 14/04/2026 07:40 / atualizado em 14/04/2026 08:02
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