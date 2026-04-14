BBB 26: Queridinha da edição pode ser eliminada no 16º Paredão, aponta enquete - (crédito: TV Globo)

A disputa no "BBB 26" chega a um momento decisivo nesta terça-feira (14), com a possibilidade de uma das competidoras mais populares do público deixar o reality e dar adeus ao prêmio milionário.

Levantamento recente do portal Votalhada indica que Gabriela aparece à frente na votação para sair, concentrando 57% da preferência do público até o momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na sequência, Juliano Floss registra 32% dos votos, enquanto Ana Paula surge com um percentual bem menor, somando apenas 9%.

O cenário fica ainda mais crítico para a sister, que foi apelidada pelo público de "Panquequinha", na parcial do X, antigo Twitter.

Por lá, Gabriela acumula 66% dos votos. Juliano e Ana Paula figuram com 29% e 4% respectivamente.

O anúncio oficial do Paredão será divulgado ainda nesta noite, durante a transmissão ao vivo exibida pela TV Globo.