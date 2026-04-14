Jornalista casada trilionário revela desejo de ter mais filhos - (crédito: Instagram)

Dono de uma das maiores fortunas do planeta, estimada em US$ 223 bilhões (cerca de R$ 1,15 trilhão), Jeff Bezos pode estar prestes a aumentar ainda mais sua família.

Aos 62 anos, o empresário mantém um relacionamento com a jornalista Lauren Sánchez Bezos, que já demonstrou interesse em ter mais um filho.

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Aos 56 anos, Lauren, ex-apresentadora de telejornal nos Estados Unidos, falou de forma direta sobre o assunto em entrevista ao The New York Times.

“Eu teria outro [bebê] amanhã”, afirmou. Apesar da declaração, sua assessoria reforçou que não há gravidez no momento.

Fundou a Amazon

Grande parte do patrimônio de Bezos continua vinculada à Amazon, companhia que ele criou em 1994.

Mesmo após deixar o posto de CEO em 2021 para assumir como presidente executivo, o bilionário segue como o maior acionista individual, detendo cerca de 9% das ações.

A estrutura familiar dos dois já é extensa. Bezos tem quatro filhos, três homens e uma mulher, do antigo casamento com MacKenzie Scott.

Já Lauren é mãe de três: Nikko, de 25 anos, fruto de seu relacionamento com Tony Gonzalez, além de Evan, de 19, e Ella, de 18, do casamento com Patrick Whitesell.