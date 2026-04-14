Mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno expõe proposta de R$ 1 milhão de jogador da Europa

Depois de entrar no OnlyFans, Michele Umezu, mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Nazário, anunciou a criação de um perfil no Privacy.
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Logo na sua estreia na plataforma de conteúdo adulto, ela recebeu uma proposta de um milhão para passar uma semana com um jogador famoso, que atua na Europa.
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"Ele disse que queria me conhecer. Me perguntou se eu poderia passar uma semana na Europa com ele. Ainda ofereceu um milhão de reais. Tem homem que acha que o dinheiro compra tudo. Não sabe conquistar uma mulher", conta.
A atleta e empresária também falou sobre sua chegada na plataforma.
"Estou muito feliz em anunciar minha entrada na plataforma Privacy! A partir de agora, conto com um atendimento personalizado, feito sob medida para o que eu sempre quis: trabalhar com minha imagem de forma profissional e segura.
A Privacy me proporciona fotos de alta qualidade, um suporte individualizado e, acima de tudo, uma parceria baseada na confiança. Agora, meu trabalho vai ainda mais longe, com segurança, profissionalismo e uma experiência única. Acompanhe essa nova fase", diz.
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