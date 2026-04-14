Mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno expõe proposta de R$ 1 milhão de jogador da Europa

Mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno conta que recebeu proposta de R$ 1 milhão de jogador que atua na Europa - (crédito: Divulgação)

Depois de entrar no OnlyFans, Michele Umezu, mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Nazário, anunciou a criação de um perfil no Privacy.

Logo na sua estreia na plataforma de conteúdo adulto, ela recebeu uma proposta de um milhão para passar uma semana com um jogador famoso, que atua na Europa.

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"Ele disse que queria me conhecer. Me perguntou se eu poderia passar uma semana na Europa com ele. Ainda ofereceu um milhão de reais. Tem homem que acha que o dinheiro compra tudo. Não sabe conquistar uma mulher", conta.

A atleta e empresária também falou sobre sua chegada na plataforma.

"Estou muito feliz em anunciar minha entrada na plataforma Privacy! A partir de agora, conto com um atendimento personalizado, feito sob medida para o que eu sempre quis: trabalhar com minha imagem de forma profissional e segura.

A Privacy me proporciona fotos de alta qualidade, um suporte individualizado e, acima de tudo, uma parceria baseada na confiança. Agora, meu trabalho vai ainda mais longe, com segurança, profissionalismo e uma experiência única. Acompanhe essa nova fase", diz.