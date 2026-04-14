BBB 26: Gabriela explode com Jordana e deixa sister falando sozinha

O relacionamento entre Gabriela e Jordana azedou de vez no "BBB 26" após um desentendimento que movimentou a madrugada desta terça-feira (14).

O clima pesou dentro do Quarto do Líder, depois que a advogada confrontou a aliada por conta de um comentário feito durante o Sincerão envolvendo Milena.

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Tudo começou quando Jordana questionou a postura de Gabriela na dinâmica exibida no programa.

Na ocasião, a estudante reconheceu uma evolução no comportamento da recreadora infantil, embora tenha pontuado que ainda discordava de atitudes ligadas à vingança.

A fala não agradou a advogada, que decidiu rebater a colega de confinamento.

Irritada com a situação, Gabriela reagiu no momento da conversa: "Foi a minha opinião, era só eu ter falado os defeitos? Só que eu falei, uai! Eu tô no Paredão, é melhor eu descer porque você tá me botando uma pilha e eu já tô pilhada. Já tô no Paredão e você tá pensando só em você! Eu vou descer". Em seguida, deixou o quarto visivelmente incomodada.

Sozinha, Jordana continuou comentando o episódio e criticou a postura da sister.

"O ser humano quando não gosta de escutar a verdade. A verdade dói, incomoda! O jogo valendo R$ 5 milhões e meio, aí vem pegar a dinâmica para elogiar um adversário, não é porque é minha que eu vou falar que concordo", afirmou.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, com críticas direcionadas à advogada. No X, antigo Twitter, internautas não pouparam comentários negativos.

"Quando a gente diz que essa Jordana é INSUPORTÁVEL, falam que a gente é fanático da Ana Paula", escreveu um perfil. "A Gabi sempre esteve completamente sozinha! Só não ficava tanto antes pq tinha a Chay…", opinou outro.

Outros usuários também se manifestaram de forma dura. "Jordana não respeita ninguém. Soberba e chata. E tem que defenda. Insuportável", publicou um internauta.

"A Jordana sabe que ferrou com a Gabi na montagem desse paredão, ela não pode ser tão BURRA em achar que colocar dois aliados no paredão contra uma aliada dela seria algo inteligente a se fazer", criticou mais um.